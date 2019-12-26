2019-12-26T12:53:57+03:00
Общество

На тюменском железнодорожном вокзале будут проверять багаж пассажиров

Мера принята в целях обеспечения безопасности
Вадим Бегун
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На тюменском железнодорожном вокзале будут проверять багаж пассажиров.На тюменском железнодорожном вокзале будут проверять багаж пассажиров.Фото: Вадим Бегун
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Система досмотра багажа начнет работать на железнодорожном вокзале Тюмени. Это произойдет сразу с начала нового года. Специальное оборудование уже установлено на входе в здание.

– Все пассажиры и посетители вокзала помимо прохождения через рамки металлодетектора должны будут предъявить свой багаж и ручную кладь. Досмотр будет осуществляться с помощью стационарной рентгеновской установки конвейерного типа. Она позволяет автоматически распознавать потенциально опасные предметы, – рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороге.

В компании уточнили, что вся эта процедура занимает определенное время, особенно в так называемые часы пик. Пассажиров просят отнестись с пониманием к новому режиму работы системы безопасности и рекомендуют прибывать на вокзал заблаговременно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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