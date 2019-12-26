Погода на 26 декабря в Тюмени: следим за небом

СЕГОДНЯ 05:01 2019-12-26T05:01:21+03:00

Солнца в этот день не будет

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 26 декабря, на протяжении всего дня небо в Тюмени будет покрыто облаками. Ночной мелкий снег к утру усилится. Во второй половине дня он начнет затихать и ближе к вечеру закончится.

Температура воздуха ночью будет минус 4, 5 градусов, днем -7, 9. Вечером ожидается понижение температуры на один-два градуса. В этот день будет дуть западный ветер, переходящий в восточный, со скоростью 1–3 метра в секунду.

26 декабря почитается память святых Евстратия и Авксентия. В народе говорили, что «святый Евстрат солнышку рад». По погоде первых 12-ти дней, следующих за днем Спиридона (25 декабря), судили о погоде каждого из 12-ти месяцев наступающего года.

Так 26 декабря соответствует январю, 27 – февралю, 28 – марту и т. д. до Рождества, которое укажет на погоду в декабре Нового года. Все эти наблюдения тщательно записывались и благодаря им люди знали, чего ожидать от каждого месяца предстоящего года.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram, +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU