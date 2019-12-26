СЕГОДНЯ 06:21 2019-12-26T08:16:33+03:00

Как будет работать загс в новогодние праздники в Тюмени. Фото - 2Гис.

В последний день года граждан примут до четырех часов дня

Изменить размер текста: A A

Тюменский загс в предпраздничный день, 31 декабря, будет работать с 8 утра до 4 часов дня. Есть и обеденный перерыв – с 13.00 до 14.00.

– С 4 по 6 января прием по регистрации рождения будет осуществляться без перерыва с 9.00 до 15.00. 2, 3, 4, 6 и 8 января обращения по регистрации смерти специалисты примут также с 9 утра до трех часов дня, без перерыва, – рассказали в Комитете загса администрации города Тюмени.

В ведомстве добавили, что с 1 до 8 января прием по выдаче повторных документов осуществляться не будет. Более подробно ознакомиться с графиком работы загса можно здесь.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7-919-921-01-07.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как будет работать общественный транспорт в новогодние праздники в Тюмени

С 1 по 8 января автобусы перейдут на график движения воскресного дня (подробнее)

Как будут работать поликлиники в новогодние праздники в Тюмени

В последний день года время работы медучреждений сократится на час (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU