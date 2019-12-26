2019-12-26T08:16:33+03:00
Общество

Как будет работать загс в новогодние праздники в Тюмени

В последний день года граждан примут до четырех часов дня
Вадим Бегун
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Как будет работать загс в новогодние праздники в Тюмени. Фото - 2Гис.Как будет работать загс в новогодние праздники в Тюмени. Фото - 2Гис.
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Тюменский загс в предпраздничный день, 31 декабря, будет работать с 8 утра до 4 часов дня. Есть и обеденный перерыв – с 13.00 до 14.00.

– С 4 по 6 января прием по регистрации рождения будет осуществляться без перерыва с 9.00 до 15.00. 2, 3, 4, 6 и 8 января обращения по регистрации смерти специалисты примут также с 9 утра до трех часов дня, без перерыва, – рассказали в Комитете загса администрации города Тюмени.

В ведомстве добавили, что с 1 до 8 января прием по выдаче повторных документов осуществляться не будет. Более подробно ознакомиться с графиком работы загса можно здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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