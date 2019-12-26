Безработная тоболячка украла дорогой телефон в фитнес-клубе

СЕГОДНЯ 08:11 2019-12-26T08:11:31+03:00

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Еще в августе 30-летняя тоболячка сообщала полицейским, что оставила свой гаджет после тренировки в фитнес-клубе, а вернувшись, обнаружила его пропажу. Тогда задержать воришку по горячим следам не удалось. Кража раскрылась на днях.

– Задержанная безработная 21-летняя тоболячка увидела оставленный в женской раздевалке мобильный телефон. Воспользовавшись забывчивостью хозяйки, фигурантка похитила гаджет для личного пользования. Девушка вину признала, ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, в настоящее время похищенный телефон изъят и возвращен законной владелице. По факту кражи, совершенной с причинением значительного ущерба, возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU