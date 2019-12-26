2019-12-26T08:24:53+03:00
Происшествия

В Тюмени лжеполицейский похитил деньги у двух пенсионерок

Телефонные мошенники продолжают обманывать граждан
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени лжеполицейский похитил деньги у двух пенсионерок.В Тюмени лжеполицейский похитил деньги у двух пенсионерок.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В тюменскую полицию обратились две пенсионерки. Женщины сообщили, что попались на уловки мошенников и отдали им свои деньги.

– Потерпевшим на телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником ГИБДД. Он заявил, что их сыновья совершили ДТП и, чтобы их не привлекли к уголовной ответственности, нужно перечислить деньги. Женщины самостоятельно через банкомат перевели на указанный счет деньги – одна 105 тысяч рублей, вторая – 30 тысяч, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

Доверчивые тюменки поняли, что стали жертвами мошенников только после того, как узнали, что с их детьми всё в порядке и ни в какое происшествие они не попадали. В настоящее время стражи правопорядка проводят все необходимые мероприятия по установлению личности злоумышленников.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды»Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Безработная тоболячка украла дорогой телефон в фитнес-клубе
Тюменцев приглашают попробовать пельменные блюда разных народов мира
В Тюмени лжеполицейский похитил деньги у двух пенсионерок
Как будет работать загс в новогодние праздники в Тюмени
На улице Ватутина в Тюмени обесточат светофоры
Погода на 26 декабря в Тюмени: следим за небом
Невменяемая няня, пожар в колонии и истязания прохожего: публикуем главные новости Тюмени 25 декабря 2019 г.
Лжеврач нашел у 82-летней ишимки страшную болезнь. Пенсионерка перевела мошеннику полмиллиона
Тюменские родственники устроили потасовку во время дележки наследства умершей бабушки
О высшем образовании на жестовом языке в Ишимской школе-интернате
Игротеки, кинопоказы и инста-выставка. Что ждет тюменских школьников в новогодние каникулы
Жители двух тюменских домов хотят покинуть свои квартиры
Самолеты, поезда: МегаФон узнал, куда отправятся тюменцы на праздники
Тюменскую компанию крупно оштрафовали из-за шампуня для собак
Все секреты утилизации елок и пиротехники выдали тюменцам
Тюменцам предлагают выбрать территории для благоустройства в 2021 году
В Тюмени горит колония
Молодой ишимец хранил в грузовике 600 канистр со спиртом
Нет следов и зацепок: двухметровый мужчина пропал под Тюменью
Связал и бил ножом: в Тюмени мужчина завлек прохожего в свою квартиру, где истязал его
У тюменского драмтеатра произошло страшное ДТП. Один человек погиб
«Холоп» придёт на день рождения «Киномакса» в Тюмени 25 декабря
Тюменцам рассказали, как уберечь пожилых родителей от мошенников
Как будут работать почтовые отделения в новогодние праздники в Тюмени
Более 10 тысяч тюменцев больны ОРВИ
Тюменцы узнали подробности строительства кампуса в логу
Лучшим тюменским спортсменам вручат подарки