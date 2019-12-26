В Тюмени лжеполицейский похитил деньги у двух пенсионерок

СЕГОДНЯ 07:03 2019-12-26T08:24:53+03:00

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В тюменскую полицию обратились две пенсионерки. Женщины сообщили, что попались на уловки мошенников и отдали им свои деньги.

– Потерпевшим на телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником ГИБДД. Он заявил, что их сыновья совершили ДТП и, чтобы их не привлекли к уголовной ответственности, нужно перечислить деньги. Женщины самостоятельно через банкомат перевели на указанный счет деньги – одна 105 тысяч рублей, вторая – 30 тысяч, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

Доверчивые тюменки поняли, что стали жертвами мошенников только после того, как узнали, что с их детьми всё в порядке и ни в какое происшествие они не попадали. В настоящее время стражи правопорядка проводят все необходимые мероприятия по установлению личности злоумышленников.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU