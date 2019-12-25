Невменяемая няня, пожар в колонии и истязания прохожего: публикуем главные новости Тюмени 25 декабря 2019 г.

СЕГОДНЯ 16:14 2019-12-25T16:28:48+03:00

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1. Три месяца заключения для убийцы младенца Виктории Айметдиновой завершились. Девушка, которая принесла ни с чем не сравнимое горе в семью Гафнер, будет отправлена на принудительное лечение. Следствие завершено.

В отношении нее была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, по результатам которой выяснилось, что она страдает психическим расстройством – «параноидной шизофренией, отсутствие ремиссии. Синдром зависимости от алкоголя начальной стадии».

Няня, убившая маленького тюменца, больна. Фото - страничка героини в "ВКонтакте".

2. В Тюмени сегодня горело лечебно-исправительное учреждение УФСИН.

Сообщение о пожаре в исправительной колонии № 19 общего режима на улице Барнаульской, 75 поступило в 12.03.

В Тюмени горела колония. Фото - очевидцы.

3. В тюменскую больницу с множественными колото-резаными ранами попал местный житель. Его истязал незнакомец, с которым тот распивал алкоголь.

Потерпевший на улице познакомился со случайным прохожим, который пригласил его к себе домой.

4. В Тюмени на улице Республики, 129 произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Здесь столкнулись автомобили «Инфинити» и «Форд-Фокус».

По информации Управления Госавтоинспекции по Тюменской области, страшный инцидент произошел в районе драматического театра.

5. В Ишимском районе стражи порядка изъяли у местного жителя контрафактный алкоголь и сигареты более чем на три миллиона рублей. Немаркированную продукцию молодой человек хранил в грузовике.

На одной из улиц полицейские остановили грузовой автомобиль. В салоне они нашли картонные коробки с немаркированным алкоголем.

ИСТОЧНИК KP.RU