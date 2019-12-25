О высшем образовании на жестовом языке в Ишимской школе-интернате

СЕГОДНЯ 15:11 2019-12-25T15:59:06+03:00

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В декабре в Ишимской школе-интернате для детей с нарушением слуха побывали специалисты Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Тюменского государственного университета (РУМЦ ТюмГУ).

Цель визита – рассказать ребятам о возможностях получения высшего образования.

Тимур Дугаров, инженер РУМЦ ТюмГУ, переводчик жестового языка, поделился с учениками своим жизненным опытом. Он сам выпускник этой школы и уже в 8-м классе знал, в какой институт будет поступать и на какую специальность. Тимур рассказал будущим абитуриентам, о том, что важно знать для подготовки к поступлению в вуз. Учащиеся посмотрели видеоролик, где глухая девушка описывает трудности, с которыми она столкнулась при поступлении из-за плохого знания русского языка. Главное, как поняли участники, упорно заниматься и использовать все возможные приемы работы с информацией, позволяющие хорошо подготовиться к сдаче выпускных экзаменов, и в дальнейшем быть успешными при обучении в университете.

Фото - Ишимская школа-интернат.

Также специалисты обсудили с ребятами возможности художественного образования для людей с нарушением слуха. Примером стала история успеха художника с нарушением слуха Алексея Симонова. После школы Алексей получил среднее профессиональное образование, потом – высшее. В данный момент является достаточно известным художником-шаржистом и занимается росписью интерьера.

Важным для обучающихся стало знакомство с федеральным порталом инклюзивного высшего образования инклюзивноеобразование.рф и сайтом Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Тюменского государственного университета (https://rtmc.utmn.ru/). На портале будущие абитуриенты могут ознакомиться с описанием перспективных профессий с учетом особенностей здоровья, с историями успеха людей с инвалидностью, получивших высшее образование. Сайт РУМЦ содержит много полезной информации для абитуриентов, их родителей, педагогов в области высшего инклюзивного образования.

Фото - Ишимская школа-интернат.

Особенно понравился школьникам мастер-класс по использованию специальных технических средств обучения. Было представлено оборудование, которое используется в вузах для студентов с нарушением слуха. Многие дети школы-интерната слухопротезированы, имеют слуховые аппараты и кохлеарные импланты. Дети с удовольствием испытывали оборудование как без своих слуховых аппаратов, так и поверх них. Конечно же, обрадовали их наушники с костной проводимостью звука, которые позволяют слушать музыку. Некоторые ребята узнавали песни и, с улыбкой на лице, плясали, вызывая хохот по всему залу.

Для специалистов РУМЦ важно было донести детям информацию о том, что мир профессий быстро меняется и надо ориентироваться на перспективу. Помощником в выборе профессии будущего может стать «Атлас новых профессий» – совместный проект Агентства стратегических инициатив и Московской школы управления «Сколково» (http://atlas100.ru/), с которым также познакомились участники встречи.