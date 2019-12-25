Тюменские родственники устроили потасовку во время дележки наследства умершей бабушки

СЕГОДНЯ 15:20 2019-12-25T15:20:43+03:00

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В Ялуторовске родственники устроили потасовку. Причиной такому неадекватному поведению стал раздел наследства.

– Конфликт произошел между 53-летним мужчиной и 28-летней женщиной. В тот вечер за столом собрались родственники, чтобы разделить наследство умершей бабушки. При обсуждении главного вопроса о том, кому достанется недвижимость, между родственниками возникла ссора, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Схватив пустую стеклянную бутылку из-под спиртного, молодая ялуторовчанка ударила своего оппонента по голове. От удара бутылка разбилась. Другой член семьи оказал первую необходимую помощь потерпевшему и вызвал скорую помощь.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Женщине грозит двухлетнее тюремное заключение. Подозреваемая ранее не судима, ее отпустили под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU