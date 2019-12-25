Лже-врач нашел у 82-летней ишимки страшную болезнь. Пенсионерка перевела мошеннику полмиллиона

СЕГОДНЯ 15:46 2019-12-25T15:46:55+03:00

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В ишимскую полицию обратилась 82-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что ее обманул мошенник, представившись врачом.

– Потерпевшей позвонил мужчина и представился работником медицинского учреждения. Он заверил, что у пенсионерки выявили редкое тяжелое заболевание, из-за которого ее может парализовать. Спасти ее может только дорогое зарубежное лекарство. Опасаясь за свою жизнь, старушка перевела злоумышленнику 350 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Однако на этом мошенник не остановился. На следующий день лже-врач заявил пенсионерке, что нужно доплатить еще 150 тысяч, чтобы скорректировать лечение. После очередного перевода мужчина пропал.

В настоящее время стражи правопорядка устанавливают личность звонившего. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU