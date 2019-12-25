2019-12-25T15:24:43+03:00
Общество

Жители двух тюменских домов хотят покинуть свои квартиры

Горожане просят срочно их расселить
Вадим Бегун
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Жители двух тюменских домов хотят покинуть свои квартиры.Жители двух тюменских домов хотят покинуть свои квартиры.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени жители двух домов желают срочно покинуть свои квартиры. Со своей просьбой они дошли до прокурора.

Накануне, 24 декабря, прокурор Ленинского округа Тюмени Алексей Андриянов и директор департамента городского хозяйства Семен Тегенцев провели совместный прием граждан. К ним пришли тюменцы, проживающие в многоквартирных домах, признанных аварийными.

– Двое заявительниц просили поскорее расселить их из аварийных домов № 116 и № 117 на улице Камчатской. Жительница дома № 69 на улице Киевской пожаловалась на отсутствие уборки в подъездах и придомовой территории, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве также заявили, что все поступившие обращения будут рассмотрены, а заявителям даны ответы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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