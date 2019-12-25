2019-12-25T15:22:20+03:00
Общество

Игротеки, кинопоказы и инста-выставка. Что ждет тюменских школьников в новогодние каникулы

Ребята проведут свободное время с пользой
Вадим Бегун
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Что ждет тюменских школьников в новогодние каникулы. Фото - горадминистрация.Что ждет тюменских школьников в новогодние каникулы. Фото - горадминистрация.
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В новогодние каникулы тюменских школьников ждут развлекательные программы. Отдохнуть и провести время с пользой они смогут в своих родных учебных заведениях.

По информации пресс-службы администрации города Тюмени, школьные досуговые площадки будут работать с 9.00 до 20.00 с сегодняшнего дня по 31 декабря, а также 2, 3, 6 и 8 января.

– Педагоги подготовили обширную развлекательную программу. Ребят ждут мастер-классы «Готовимся к Новому году», интересные занятия от педагогов и родителей «Зимние забавы», интерактивы «Живые встречи», insta-выставка «Наш зимний калейдоскоп», настольные игры и активности на свежем воздухе. Продолжат работу мастерские, кружки и спортивные секции, – дополнительно сообщили в ведомстве.

Также стало известно, все новогодние каникулы для детей будут открыты двери учреждений спорта. Здесь для ребят организуют игротеки и кинопоказы. В библиотеках, центрах и домах культуры также запланированы развлекательные мероприятия. В так называемых гостевых дети смогут согреться и попить горячего чаю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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