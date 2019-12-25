Тюменскую компанию крупно оштрафовали из-за шампуня для собак

СЕГОДНЯ 13:30 2019-12-25T14:34:38+03:00

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В Тюмени компания «Боня» продала лекарственный препарат без специальной лицензии. Предприятие не имело право осуществлять фармацевтическую деятельность.

Всё началось с того, что местная жительница купила в компании инсектицидный шампунь для кошек и собак. Оказалось, что он является лекарственным средством. Организация не имела права его реализовывать по причине отсутствия спецлицензии.

– Мы обратились в арбитражный суд с заявлением о привлечении ООО «Боня» к административной ответственности. Представитель ответчика факт нарушения признал и просил назначить наказание в виде предупреждения, – сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тюменской области.

В ведомстве также рассказали, что суд исследовал материалы дела и оценил представленные доказательства. Судья счел необходимым удовлетворить требования управления. Таким образом, ООО «Боня» было привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU