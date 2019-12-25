2019-12-25T14:31:17+03:00
Общество

Все секреты утилизации елок и пиротехники выдали тюменцам

Главное зимнее дерево не нужно запихивать в мусорный контейнер
Вадим Бегун
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Тюменцам рассказали все секреты утилизации елок и пиротехники. Фото - "ТЭО".Тюменцам рассказали все секреты утилизации елок и пиротехники. Фото - "ТЭО".
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Тюменцы узнали секреты утилизации елок и пиротехники. Местным жителям рассказали, как правильно избавиться от новогоднего дерева.

– Фейерверк после использования остается горячим. Смешавшись со случайными катализаторами в контейнере, он может загореться, что приведет к повреждению бака. Поэтому рекомендуется размещать остатки от таких отходов рядом с емкостями, а не внутри, – сообщила первый заместитель руководителя ООО «ТЭО» Светлана Петренко.

Что касается елок, то их не нужно оставлять у подъездов и на территории газонов, а также не следует пытаться поместить их в контейнеры. Это может вызвать преждевременное переполнение емкостей. Достаточно просто аккуратно оставить елку у контейнерной площадки. О захламлении территории переживать не стоит: деревья вывезет спецтранспорт вместе с другими отходами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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