Все секреты утилизации елок и пиротехники выдали тюменцам

СЕГОДНЯ 13:03 2019-12-25T14:31:17+03:00

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Тюменцы узнали секреты утилизации елок и пиротехники. Местным жителям рассказали, как правильно избавиться от новогоднего дерева.

– Фейерверк после использования остается горячим. Смешавшись со случайными катализаторами в контейнере, он может загореться, что приведет к повреждению бака. Поэтому рекомендуется размещать остатки от таких отходов рядом с емкостями, а не внутри, – сообщила первый заместитель руководителя ООО «ТЭО» Светлана Петренко.

Что касается елок, то их не нужно оставлять у подъездов и на территории газонов, а также не следует пытаться поместить их в контейнеры. Это может вызвать преждевременное переполнение емкостей. Достаточно просто аккуратно оставить елку у контейнерной площадки. О захламлении территории переживать не стоит: деревья вывезет спецтранспорт вместе с другими отходами.

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ИСТОЧНИК KP.RU