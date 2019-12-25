В Тюмени горит колония
В Тюмени сегодня, 25 декабря, загорелось лечебно-исправительное учреждение УФСИН. На данный момент о пострадавших ничего не известно.
– Сообщение о пожаре в исправительной колонии № 19 общего режима на улице Барнаульской, 75 поступило в 12.03. Горит административное здание. Работаем на месте происшествия, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.
По информации очевидцев, возгорание произошло в спортзале учреждения.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что крупный пожар произошёл 28 сентября в тюменской исправительной колонии № 4 на улице Авторемонтной. Тогда горела кровля крыши кирпичного административного здания размером 15 на 20 метров.
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ИСТОЧНИК KP.RU