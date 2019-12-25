Молодой ишимец хранил в грузовике 600 канистр со спиртом
В Ишимском районе стражи порядка изъяли у местного жителя контрафактный алкоголь и сигареты более чем на три миллиона рублей. Немаркированную продукцию молодой человек хранил в грузовике.
– На одной из улиц полицейские остановили грузовой автомобиль. В салоне они нашли картонные коробки с немаркированным алкоголем. Стражи правопорядка изъяли более 600 канистр со спиртом, 300 бутылок с алкогольной продукцией и более тысячи пачек сигарет известных производителей, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.
Подозреваемым оказался 23-летний местный житель. Молодой человек дал признательные показания и пояснил, что всё это он собирался продать. В настоящее время автомобиль и алкогольная продукция изъяты.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Ишимцу грозит лишение свободы на срок до шести лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU