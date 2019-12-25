Нет следов и зацепок: двухметровый мужчина пропал под Тюменью

СЕГОДНЯ 11:09 2019-12-25T11:50:48+03:00

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Под Тюменью два дня назад пропал 33-летний мужчина. По словам родственников, никаких зацепок в деле о пропаже у них нет.

«Может, кто-то 23 декабря примерно в 13.20 проезжал по объездной дороге в Заводоуковске и видел автомобиль «Нива» белого цвета (госномер С124УУ72), где находился пропавший Букин Алексей. Может, стояла где-то машина, может, поворачивал куда-то», – пишут родственники местного жителя в социальных сетях.

По их словам, поиски идут уже двое суток, никаких следов и зацепок нет. Алексею 33 года, его рост составляет два метра. Мужчина имеет короткие светлые волосы и зеленые глаза.

Если вы видели этого человека, позвоните в полицию или по номеру телефона 8-908-867-17-42.

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ИСТОЧНИК KP.RU