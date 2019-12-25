2019-12-25T12:32:37+03:00
Общество

Тюменцам предлагают выбрать территории для благоустройства в 2021 году

Проголосовать можно до 27 декабря
Вадим Бегун
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Тюменцам предлагают выбрать территории для благоустройства в 2021 году.Тюменцам предлагают выбрать территории для благоустройства в 2021 году.Фото: Вадим Бегун
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Тюменцы могут отдать свой голос за территорию, которую, как они считают, необходимо благоустроить. Подрядчики проведут там работы в 2021 году.

Голосование проходит на портале «Я решаю!». Местным жителям нужно внимательно ознакомиться с перечнем территорий и выбрать один из адресов.

– Отдайте свой голос за территорию, которая, на ваш взгляд, наиболее важна для города, востребована тюменцами, жителями вашего района, где можно проводить общегородские мероприятия или просто отдыхать. Перечень сформирован территориально – по 4 управам. Проголосовать можно до 27 декабря включительно, – сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.

В ведомстве добавили, что на основании результатов, которые отражаются в электронных анкетах, будет составлен рейтинг востребованности и ТОП общественных территорий по каждому району и в масштабах города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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