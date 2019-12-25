У тюменского драмтеатра произошло страшное ДТП. Один человек погиб

СЕГОДНЯ 10:10 2019-12-25T10:49:28+03:00

ДТП с трагическим исходом произошло у тюменского драмтеатра. Фото - ГИБДД Тюменской области.

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В Тюмени накануне, 24 декабря, на улице Республики, 129 произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Здесь столкнулись автомобили «Инфинити» и «Форд-Фокус».

По информации Управления Госавтоинспекции по Тюменской области, страшный инцидент произошел в 23.43 в районе драматического театра.

– По предварительным данным, водитель «Форда» выехал на встречную полосу, – уточнили в ведомстве.

Там также добавили, что в результате столкновения 59-летний мужчина, который находился за рулем «Фокуса», скончался от полученных травм. В настоящее время обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что смертельное ДТП произошло на улице Федюнинского. В аварии пострадали три автомобиля.

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ИСТОЧНИК KP.RU