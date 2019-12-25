«Холоп» придёт на день рождения «Киномакса» в Тюмени 25 декабря

СЕГОДНЯ 09:45 2019-12-25T09:58:39+03:00

Специальный показ фильма состоится на один день раньше официальной премьеры в России

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Выступления артистов, розыгрыши от партнёров, интерактив и специальный показ фильма «Холоп» с Милошем Биковичем в главной роли ждут тюменцев сегодня, 25 декабря, в кинотеатре «Киномакс» (ТРЦ «Кристалл», 2-й этаж). Кинотеатр празднует свой очередной день рождения!

По сюжету картины молодой мажор Гриша заигрался в красивую жизнь и решил, что ему всё дозволено. Он натворил много дел, и теперь ему грозит тюрьма. Чтобы исправить своего сына, отчаявшийся отец-олигарх идёт на крайние меры. Вместе с другом-психологом он на базе заброшенной деревни воссоздаёт атмосферу России XIX века. Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое… Однако на самом деле над ним проводят психологический эксперимент…

Мажор Гришка превращается в обычного холопа, который живёт в хлеву в барской усадьбе. За каждым его движением следит команда психолога с помощью множества камер. Грише придётся научиться общаться с людьми, работать и обрести истинную любовь.

Холоп - Официальный трейлер.

ИСТОЧНИК KP.RU