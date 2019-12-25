Связал и бил ножом: в Тюмени мужчина завлек прохожего в свою квартиру, где истязал его

СЕГОДНЯ 10:41 2019-12-25T10:45:11+03:00

В Тюмени мужчина завлек прохожего в свою квартиру, где истязал его. Фото: Ольга Крыльцова

Изменить размер текста: A A

В тюменскую больницу с множественными колото-резаными ранами попал местный житель. Его истязал незнакомец, с которым тот распивал алкоголь.

– Потерпевший на улице познакомился со случайным прохожим, который пригласил его к себе домой. В квартире на улице 30 лет Победы новые товарищи распивали алкоголь. Гость похвастался хозяину жилплощади, что недавно продал свою квартиру и теперь располагает крупной суммой, – рассказала подробности ужасного происшествия пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В ведомстве добавили, что мужчина связал случайного собутыльника и потребовал сообщить ПИН-код от банковской карты. Получив отрицательный ответ, пьяный тюменец стал бить гостя ножом. В момент, когда истязатель отвлекся, потерпевший сумел выбежать из квартиры и обратился за помощью к прохожим.

31-летний подозреваемый был задержан по горячим следам. Оказалось, что он направился в магазин, где расплачивался за купленный алкоголь похищенной банковской картой.

В настоящее время злоумышленник задержан. Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU