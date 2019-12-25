СЕГОДНЯ 09:14 2019-12-25T09:54:24+03:00

Как будут работать почтовые отделения в новогодние праздники в Тюмени. АО "Почта России".

В последний день года время работы почты сократится на час

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Почтовые отделения Тюменской области 31 декабря будут работать по установленному графику. Однако рабочий день для сотрудников закончится в этот день на час раньше.

Как стало известно, 1, 2 и 7 января 2020 года являются выходными днями. В эти дни не будет осуществляться обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков. 3, 4, 5, 6 и 8 января отделения будут работать в обычном режиме.

– Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы, – сообщили в пресс-службе УФПС Тюменской области АО «Почта России».

Там напомнили, что пользователи мобильного приложения «Почты России» могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое отделение.

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ИСТОЧНИК KP.RU