Более 10 тысяч тюменцев больны ОРВИ

СЕГОДНЯ 08:46 2019-12-25T09:27:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюменской области наблюдается сезонная заболеваемость ОРВИ. Как сообщают медики, превышения эпидемиологического порога нет, более того, на прошлой неделе произошло снижение заболеваемости.

По информации департамента здравоохранения региона, за прошлую неделю с признаками ОРВИ обратились 11 622 человека, из них в областном центре заболело 8 359. Ничего страшного в этих цифрах нет: это ниже эпидпорога по области почти на 20 процентов.

– Кампания по вакцинации еще продолжается. На начало недели привито 681 645 человек, в том числе 156 153 – дети, что уже превышает план в регионе по созданию коллективного противоэпидемического барьера, составляя 46% от совокупного населения области, – сообщила пресс-секретарь ведомства Александра Малыгина.

По ее словам, всего с начала сезона диагноз ОРВИ поставлен 165 222 жителям области, что ниже уровня заболеваемости прошлого сезона. Это несмотря на то, что циркуляция респираторных вирусов в этом году началась раньше на полтора месяца.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU