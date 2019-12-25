2019-12-25T09:27:22+03:00
Здоровье

Более 10 тысяч тюменцев больны ОРВИ

В регионе стабильная ситуация по этому заболеванию
Вадим Бегун
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Более 10 тысяч тюменцев больны ОРВИ.Более 10 тысяч тюменцев больны ОРВИ.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюменской области наблюдается сезонная заболеваемость ОРВИ. Как сообщают медики, превышения эпидемиологического порога нет, более того, на прошлой неделе произошло снижение заболеваемости.

По информации департамента здравоохранения региона, за прошлую неделю с признаками ОРВИ обратились 11 622 человека, из них в областном центре заболело 8 359. Ничего страшного в этих цифрах нет: это ниже эпидпорога по области почти на 20 процентов.

– Кампания по вакцинации еще продолжается. На начало недели привито 681 645 человек, в том числе 156 153 – дети, что уже превышает план в регионе по созданию коллективного противоэпидемического барьера, составляя 46% от совокупного населения области, – сообщила пресс-секретарь ведомства Александра Малыгина.

По ее словам, всего с начала сезона диагноз ОРВИ поставлен 165 222 жителям области, что ниже уровня заболеваемости прошлого сезона. Это несмотря на то, что циркуляция респираторных вирусов в этом году началась раньше на полтора месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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