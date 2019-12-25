Погода на 25 декабря в Тюмени: и снова снег

СЕГОДНЯ 05:01 2019-12-25T08:16:06+03:00

Солнца в этот день не будет

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Сегодня, 25 декабря, весь день в Тюмени будет облачным. С утра и до позднего вечера будет идти мелкий снег.

Температура воздуха ночью будет минус 4 градуса, днем она не изменится. Вечером ожидается понижение температуры на один градус. В этот день будет дуть западный ветер со скоростью 1–4 метра в секунду.

25 декабря отмечается день памяти святителя Спиридона, чудотворца. Это самый холодный день декабря – солнцеворот: «Солнце переходит на другой бок». Этот день определяет характер всей зимы.

Если солнышко на Спиридона – дни на святках (7–19 января) будут ясными, а Новый год будет морозным, а если хмуро и на деревьях иней – быть Новому году теплым и пасмурным. Если ночь ясная, зима будет холодная, а лето жарким; если ночь темная – зиме быть теплой, а лету – пасмурным.

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ИСТОЧНИК KP.RU