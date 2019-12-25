Сбербанк дарит клиентам новогодние скидки и рассказывает, каким был их персональный финансовый год

СЕГОДНЯ 05:41 2019-12-25T08:14:21+03:00

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Сбербанк запустил новогодний проект www.sberbank.ru/2020, в котором пользователи могут получить скидки до 60% к Новому году, а также узнать больше о том, каким был их персональный финансовый год.

Чтобы воспользоваться скидками, клиенту банка необходимо авторизоваться по Сбербанк ID – единому аккаунту для удобного и безопасного входа на сервисы Сбербанка и партнеров. После этого откроется доступ к новогодним предложениям.

Сбербанк приготовил клиентам следующие предложения к Новому году:

• вклад «Новогодний бонус» по ставке до 5,25%;

• вклад «Выгодный старт» по ставке до 5,85%;

• кредит на любые цели со ставкой от 11,9%;

• Возможность стать обладателем 100 000 бонусов СПАСИБО, оплачивая покупки по картам Mastercard с помощью Apple Pay;

• «Сбербанк страхование» – скидки в размере 20% по программам «Защита дома онлайн» и «Защита карт онлайн» и 15% по программе «Страхование путешественников онлайн»;

• «Сбербанк Управление Активами» – индивидуальный инвестиционный счет с услугой «Возврат налогов» в подарок.

Специальные предложения подготовили и компании экосистемы Сбербанка:

• онлайн-кинотеатр Okko – подписка «Оптимум» на 30 дней за 1 рубль и скидка 50% на её продление на следующий месяц;

• маркетплейс «Беру» – скидки до 50%;

• сервис доставки из ресторанов Delivery Club – скидка 30% по промокоду на первый заказ и 10% на любой заказ;

• такси «Ситимобил» – скидка 15% на 5 поездок;

• медицинский сервис DocDoc – скидка на услугу «Семейный доктор», которая обойдется в 380 рублей вместо 499 (одна консультация) и в 3300 рублей вместо 4500 (годовая подписка);

• сервис доставки продуктов «СберМаркет» – 299 рублей по промокоду на один заказ;

• сервис по продаже билетов «Рамблер/касса» – скидка до 25% при оплате картой Сбербанка;

• программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» – акция «Подарков хватит на всех». Возврат до 100% от стоимости покупки бонусами СПАСИБО и специальные предложения от партнёров.

В акции также принимают участие партнеры банка, которые предоставляют скидки до 60% на отдельные категории товаров либо начисляют повышенные бонусы СПАСИБО участникам программы лояльности «Спасибо от Сбербанка».

Представлены все основные категории товаров и услуг:

• супермаркеты («Лента»);

• одежда и обувь (LAMODA, New Balance, Timberland, DKNY, Mark O’Polo, Escada);

• техника (Braun, Huawei, PHILIPS, Samsung, BLACK+DECKER, OLYMPUS, Tefal, Rowenta, Moulinex, «220 Вольт», Holodilnik.Ru);

• детские товары («Дочки-сыночки», TOY.RU, «Детский мир»);

• косметика (Yves Rocher, NYX, La Roche-Posay, «Ю’Бьюти», «АДАМАС», Lancome, Ansaligy, Pharmacosmetica, «Подарок», Urban Decay, Kerastase);

• услуги (Busfor, Shvabe);

• другое (Hoff, «Бетховен», Purina, Coral Travel, MBG Wine, L-Wine, «3-15», AllTime.Ru, Skyeng, GROHE, Madeleine, «Альпина Паблишер», «Доктор Столетов», «Самсон Фарма», «ЛитРес», «А-МЕГА», «Да, здоров!», SkyShop, «ВелоШоп», «Рольф», PEGAS Touristik, Level Travel, «Счастливый взгляд», Burger King).

Кроме того, на сайте www.sberbank.ru/2020 пользователи могут пройти сразу два теста. Первый из них – «Верю/не верю» – предлагает угадать, какие изменения произошли в жизни клиентов банка за 2019 год. Второй дает возможность вспомнить, какие позитивные финансовые изменения были в их собственной жизни в период с января по октябрь 2019 года: сколько бонусов СПАСИБО они накопили, какой процент от их расходов составляет безналичная оплата, как часто они расплачиваются смартфоном или «умными» часами, в какой категории трат они совершили самую крупную безналичную покупку, сколько тратили в среднем в день по картам Сбербанка и так далее. Итогами теста можно поделиться в соцсетях.

Также в ближайшее время Сбербанк представит новогодний видеоролик, режиссером которого стал Тимур Бекмамбетов, и новый спецпроект «Шар желаний», когда банк поможет клиентам выполнить данное перед Новым годом обещание.