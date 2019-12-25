Новые автобусные остановки появились в Тюмени на улице Федорова

СЕГОДНЯ 06:21 2019-12-25T08:06:38+03:00

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В Тюмени появились новые остановки. Они находятся на улице Николая Федорова.

По информации МКУ «Тюменьгортранс», наименования присвоены следующим автобусным остановкам: «Улица Николая Зелинского» (расположены по улице Николая Федорова, 5, корпус 2 и на улице Николая Федорова, 17 (при движении в обоих направлениях), а также «ЖК «На Менделеева» (расположены по улице Николая Федорова в районе дома № 21, корпус 1 на улице Николая Семенова и на улице Николая Федорова в районе дома № 26 (при движении в обоих направлениях).

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ИСТОЧНИК KP.RU