Тюменский мост Влюбленных озарит праздничная подсветка

СЕГОДНЯ 07:01 2019-12-25T08:03:01+03:00

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Тюменский мост Влюбленных сегодня заиграет новыми красками – праздничными. Здесь включат специальную новогоднюю подсветку.

– На набережной реки Туры есть всё, что необходимо для комфортного отдыха. Сделаны ограждения и удобные подходы ко льду. В темное время суток работает освещение, есть теплые раздевалки, кафе и туалет. Территорию регулярно очищают от выпавшего снега. Посещение катка бесплатное абсолютно для всех, он открыт каждый день и круглые сутки, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

В ведомстве отметили, что ежедневно с 9.00 до 11.00 и с 15.00 до 17.00 здесь устраиваются технологические паузы. В это время для создания зеркального блеска и ровной поверхности на лед выходит специальная машина.

В настоящее время в Тюмени держится достаточно теплая для зимы погода, лед стал «мягким», его легко испортить. Он требует особого ухода, поэтому паузы на восстановление ледового покрытия стали продолжительнее.

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ИСТОЧНИК KP.RU