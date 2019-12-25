Лучшим тюменским спортсменам вручат подарки

СЕГОДНЯ 07:43 2019-12-25T08:00:49+03:00

В Тюмени наградят лучших спортсменов. Фото - департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.

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В Тюмени сегодня и завтра будут награждать спортсменов. Подарков удостоятся те, кто занял призовые места на соревнованиях различных уровней.

По информации организаторов, мероприятие пройдет в молодежном театре «Ангажемент», который находится на улице Олимпийской, 8а. Участниками торжественной церемонии станут триста ребят и девчат, среди которых призер первенства мира по дзюдо Джавад Гусейнов, победители первенства России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата Владислав Лицеванов и Дмитрий Долговас.

Кроме того, в театр придут победители первенства России по гребному слалому Мария Константинова и Дарья Садовская, призер первенства России по боксу Евгений Марков, победитель первенства УрФО по дзюдо Асан Аугалиев, а также победитель открытого первенства Тюменской области по фигурному катанию на коньках Глеб Ковтун и другие.

– Сегодня в 14.00 наград будут удостоены юные тюменские звездочки. Завтра в 18.30 подарки получат спортсмены в возрасте от 13 до 17 лет, – уточнили в департаменте по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.

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ИСТОЧНИК KP.RU