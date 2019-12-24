Нападение на влюбленного, проваливающийся асфальт и врожденная патология: публикуем главные новости Тюмени 24 декабря 2019 г.

СЕГОДНЯ 16:11 2019-12-24T16:21:15+03:00

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1. В Тюмени мужчина чуть не зарезал своего соседа. Причина конфликта местных жителей не совсем банальна: потерпевший писал своей женщине любовные записки на чужих автомобилях. Нападавшему это не понравилось.

Мужчины проживают в одном доме на улице Сперанского.Они встретились во дворе, где и произошел конфликт.

В Тюмени мужчина напал с ножом на соседа.Фото: Вадим Бегун

2. На улице Депутатской, 80 случился неприятный инцидент, который, к счастью, закончился благополучно. Дело в том, что во дворе дома начал проваливаться асфальт, один из припаркованных автомобилей оказался в опасности.

Специалисты прибыли на место ЧП, нашли владельца авто и сообщили ему о случившемся, а также эвакуировали все рядом стоящие машины.

В Тюмени дорогая иномарка чуть не ушла под землю. Фото - УК "Партнеры".

3. В Тюмени офтальмологи и оториноларингологи Областной клинической больницы № 2 помогли четырехлетнему мальчику. Дело в том, что малыш родился с патологией слезоотводящих путей и хроническим воспалением слезного мешка.

В ходе операции специалисты восстановили проходимость слезных каналов по новой высокотехнологичной методике.

4. Тюменцам могут списать пени за электроэнергию. Для этого нужно до 31 декабря погасить задолженность за предыдущие периоды и оплатить текущее потребление электроэнергии.

На кону стоит 63 миллиона рублей – именно такова совокупная сумма пени всех потребителей электроэнергии в ХМАО-Югре, ЯНАО, на юге Тюменской области.

5. В Тюмени оштрафован генеральный директор управляющей компании «Евросервис». Мужчина ненадлежащим образом следил за содержанием дома на улице Бабарынка, 20а.

По информации прокуратуры Калининского округа Тюмени, проверка была проведена после публикации СМИ о проблеме многоэтажки, которая находится в плачевном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU