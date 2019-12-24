2019-12-24T15:56:55+03:00
Общество

Строительство тобольского аэропорта завершится в следующем году

Процесс запуска воздушной гавани должен идти параллельно с развитием всей инфраструктуры
Вадим Бегун
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Строительство тобольского аэропорта завершится в следующем году. Фото - пресс-служба губернатора Тюменской области.Строительство тобольского аэропорта завершится в следующем году. Фото - пресс-служба губернатора Тюменской области.
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Строительство тобольского аэропорта завершится в 2020 году. Об этом сообщил губернатор Тюменской области на пресс-конференции с журналистами, которая прошла сегодня, 24 декабря.

По информации Александра Моора, в этом году Россия поставила рекорд по авиационному пассажиропотоку. Только через тюменский аэропорт прошло более двух миллионов пассажиров.

– Оттянет ли тобольская воздушная гавань поток из Тюмени? Да, но не критично для областного центра, – поделился мнением глава региона, добавив, что инвестор аэропорта – СИБУР – уже определился с управляющей компанией.

По его словам, за 9 месяцев этого года в духовной столице Сибири побывали 200 тысяч туристов. Губернатор выразил уверенность, что это далеко не предел. Он надеется, что с запуском аэропорта количество туристов увеличится кратно.

– Процесс запуска воздушной гавани должен идти параллельно с развитием всей инфраструктуры. Второго шанса произвести первое впечатление у нас не будет. Поэтому мы должны быть готовы предложить досуг, проживание, кухню на любой вкус и любой кошелек, – добавил Моор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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