Губернатор Тюменской области высказался о судьбе Антипинского НПЗ

СЕГОДНЯ 15:28 2019-12-24T15:32:15+03:00

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Александр Моор заявил, что примет все меры, чтобы планы, связанные с Антипинским НПЗ, реализовались. На сегодняшней пресс-конференции губернатор поделился информацией о судьбе завода.

По словам главы региона, на прошлой неделе состоялось заседание кредиторов, где рассматривался вопрос о закрытии завода. Он заявил, что если бы предприятие остановилось, то руководство точно не получило бы назад средства.

– Для региона важно, чтобы АНПЗ работал, чтобы две тысячи работников получали зарплату, а в бюджет региона направлялось порядка шести миллиардов рублей налогов, – отметил губернатор.

Александр Моор особо подчеркнул, что сейчас планируется реструктуризация долгов и выход завода на эксплуатацию. Он пообещал, что примет все меры для реализации намеченных планов. Ожидается, что по итогам года завод заплатит налогов на сумму 6,5 миллиарда рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU