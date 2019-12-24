Более 150 раз тюменские гаишники отказывались сопровождать детей на елку
В Тюменской области автоинспекторы продолжают обеспечивать безопасность детских перевозок на елки и новогодние утренники. Однако не все перевозчики соблюдают требования безопасности, поэтому им приходится отказывать.
– В четвертом квартале этого года поступило почти шесть тысяч уведомлений об организованных перевозках детей автобусами, в 168 случаях автоинспекторы отказали в перевозке из-за несоответствия требованиям безопасности, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.
В ведомстве уточнили, что сотрудники технадзора ведомства проверяют данные о водителях, задействованных в организованных перевозках детей, проверяя у них наличие грубых нарушений ПДД, контролируют прохождение автобусами техосмотра. Кроме того, они анализируют маршрут перевозки с учетом режима труда и отдыха водителя.
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.
ИСТОЧНИК KP.RU