2019-12-24T15:11:48+03:00
Общество

Более 150 раз тюменские гаишники отказывались сопровождать детей на елку

Перевозчики не соблюдали требования безопасности
Вадим Бегун
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Более 150 раз тюменские гаишники отказывались сопровождать детей на елку.Более 150 раз тюменские гаишники отказывались сопровождать детей на елку.Фото: Вадим Бегун
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В Тюменской области автоинспекторы продолжают обеспечивать безопасность детских перевозок на елки и новогодние утренники. Однако не все перевозчики соблюдают требования безопасности, поэтому им приходится отказывать.

– В четвертом квартале этого года поступило почти шесть тысяч уведомлений об организованных перевозках детей автобусами, в 168 случаях автоинспекторы отказали в перевозке из-за несоответствия требованиям безопасности, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что сотрудники технадзора ведомства проверяют данные о водителях, задействованных в организованных перевозках детей, проверяя у них наличие грубых нарушений ПДД, контролируют прохождение автобусами техосмотра. Кроме того, они анализируют маршрут перевозки с учетом режима труда и отдыха водителя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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