В Тюмени мужчина напал с ножом на соседа из-за любовных посланий на автомобиле

СЕГОДНЯ 14:25 2019-12-24T15:07:31+03:00

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В Тюмени накануне, 23 декабря, мужчина чуть не зарезал своего соседа. Причина конфликта местных жителей не совсем банальна: потерпевший писал своей женщине любовные записки на чужих автомобилях. Нападавшему это не понравилось.

– Мужчины проживают в одном доме на улице Сперанского и вчера вечером встретились во дворе. Пьяный потерпевший хотел впечатлить свою спутницу любовными посланиями на припорошенных снегом чужих автомобилях, но происходящее возмутило нетрезвого соседа, и мужчины поругались, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что подозреваемый поднялся к себе домой за ножом, а после несколько раз ударил им своего оппонента и убежал. Потерпевший сумел добраться до своей квартиры, откуда ему вызвали скорую помощь.

В настоящее время в отношении нападавшего, коим оказался 54-летний местный житель, возбуждено уголовное дело. Ему грозит десять лет тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU