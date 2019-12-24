Из тюменского Рощино с утра не может вылететь самолет

СЕГОДНЯ 14:00 2019-12-24T14:02:42+03:00

Из Тюмени в Москву не может вылететь самолет. Фото - "Аэропорт Рощино Official Group of Rosсhino".

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В тюменском аэропорту Рощино уже более чем на десять часов задерживается вылет самолета авиакомпании «Аэрофлот». Рейс СУ 1503 должен был вылететь в Шереметьево еще в половине шестого утра.

По данным онлайн-табло тюменского аэропорта, вылет перенесен на 19.30. В справочной воздушной гавани сообщили, что СУ 1503 задерживается по технической причине. В пресс-службе «Аэрофлота» не стали уточнять, о поломке какого характера идет речь.

Однако стало известно, что на время задержки пассажиров размещали в гостинице, также предоставили им напитки и питание, передает «МегаТюмень».

Стоит отметить, что это не единственный рейс, который не может вылететь в Москву. Так, рейс S7 2582, который должен был направиться в Домодедово в 14.50, по предварительной информации, вылетит лишь в 16.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU