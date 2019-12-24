СЕГОДНЯ 13:03 2019-12-24T13:36:41+03:00

В Тюменской области автогрейдер задавил пенсионерку. Фото - скриншот из видео.

К счастью, пожилая женщина сильно не пострадала [ВИДЕО]

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В поселке Голышманово пожилая женщина оказалась под колесами автогрейдера, который чистил улицы от снега. Видеозапись, где запечатлен момент чрезвычайного происшествия, появился в социальных сетях.

По сообщению анонима, который выложил видеоролик, наезд на пешехода случился накануне, 23 декабря, утром. Инцидент имел место на улице Садовой, 74 в районе магазина «Канцмаркет».

В департаменте здравоохранения Тюменской области подтвердили факт наезда и сообщили, что пострадавшая была доставлена в Областную больницу № 11 поселка Голышманово с ссадинами и переломом лучевой кости.

– После оказания всей необходимой медицинской помощи, была выписана на амбулаторное лечение, – добавили в ведомстве.

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В Голышманово автогрейдер сбил пенсионерку.

ИСТОЧНИК KP.RU