В Тюменской области автогрейдер задавил пенсионерку
В поселке Голышманово пожилая женщина оказалась под колесами автогрейдера, который чистил улицы от снега. Видеозапись, где запечатлен момент чрезвычайного происшествия, появился в социальных сетях.
По сообщению анонима, который выложил видеоролик, наезд на пешехода случился накануне, 23 декабря, утром. Инцидент имел место на улице Садовой, 74 в районе магазина «Канцмаркет».
В департаменте здравоохранения Тюменской области подтвердили факт наезда и сообщили, что пострадавшая была доставлена в Областную больницу № 11 поселка Голышманово с ссадинами и переломом лучевой кости.
– После оказания всей необходимой медицинской помощи, была выписана на амбулаторное лечение, – добавили в ведомстве.
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В Голышманово автогрейдер сбил пенсионерку.
ИСТОЧНИК KP.RU