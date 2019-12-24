Зарабатывал себе на жизнь: тоболяк по ночам вырывал у женщин сумки

СЕГОДНЯ 12:05 2019-12-24T12:19:21+03:00

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В тобольскую полицию обратились сразу несколько местных жительниц. Женщины рассказали, что у них ночью неизвестный вырвал из рук сумки и убежал. Сыщики уголовного розыска установили, что преступления имеют одинаковый почерк.

– Вскоре преступник был задержан. Им оказался ранее судимый 33-летний житель села Бизино, он причастен к пяти грабежам. Задержанный пояснил, что нигде не работает и таким образом зарабатывал себе на жизнь. Он забирал ценное имущество – телефоны, денежные средства, банковские карты, а остальное выкидывал, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Также стало известно, что мужчина успел расплатиться в магазине банковской картой одной из потерпевших. Один телефон фигурант сдал в комиссионный магазин.

В настоящее время подозреваемый свою вину признал. В отношении него возбуждены уголовные дела. Сейчас преступник заключен под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU