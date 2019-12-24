Врачи помогли четырехлетнему тюменцу, родившемуся с необычной патологией

СЕГОДНЯ 11:37 2019-12-24T11:49:46+03:00

Подобное нарушение встречается у двух процентов новорожденных

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В Тюмени офтальмологи и оториноларингологи Областной клинической больницы № 2 помогли четырехлетнему мальчику. Дело в том, что малыш родился с патологией слезоотводящих путей и хроническим воспалением слезного мешка.

– В ходе операции специалисты восстановили проходимость слезных каналов по новой высокотехнологичной методике. Через нос в слезоотводящие пути они спустили тончайший силиконовый стент. Как итог – удален очаг инфекции в слезном мешке, предупреждены воспалительные заболевания глаз, ребенок избавлен от постоянного слезо- и гноетечения, – рассказала пресс-секретарь ОКБ № 2 Анастасия Дембицкая.

По информации медицинского учреждения, рецидив заболевания после такой операции крайне маловероятен. Трубка останется в организме юного жителя Тобольска на три месяца. За это время сформируется новая оболочка носо-слезного канала, которая сохранит проток открытым после извлечения стента.

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ИСТОЧНИК KP.RU