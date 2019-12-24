Стартовала пресс-конференция губернатора Тюменской области Александра Моора

СЕГОДНЯ 12:43 2019-12-24T12:51:10+03:00

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В Тюмени стартовала ежегодная итоговая пресс-конференция губернатора Тюменской области Александра Моора. Глава региона отвечает на вопросы тюменских журналистов и редакторов региональных изданий в области экономического и социального развития, транспортной инфраструктуры, туризма и других отраслей.

Открывая ежегодную встречу с журналистами, глава региона начал с экономики. Александр Моор отметил, что основное место в экономике региона занимает промышленность. На ее долю приходится порядка 36% валового внутреннего продукта, свыше 15% от числа занятых и львиная доля инвестиции - 7,7%.

- Если говорить о структуре, то первое место в этом секторе занимает добыча нефти, переработка нефтепродуктов, - отметил Александр Моор.

Прямую трансляцию с пресс-конференции читатели «Комсомольской правды – Тюмень» могут смотреть прямо на нашем сайте, на телеканале «Тюменское время» и на личной страничке губернатора во «ВКонтакте».

Пресс-конференция губернатора Тюменской области 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU