СЕГОДНЯ 10:59 2019-12-24T10:59:35+03:00

Трем тюменцам грозит по десять лет тюрьмы за кражу дизтоплива. Фото - УМВД Тюменской области.

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В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении трех местных жителей. Мужчины в течение года через незаконную врезку сливали дизтопливо из нефтепродуктопровода «Тюмень-Юргамыш».

Идея заработать легкие деньги у фигурантов возникла после просмотра видеороликов о незаконных врезках в нефтепроводы. Мужчины, обладая специальными знаниями, купили необходимые инструменты и для совершения задуманного.

– В момент, когда злоумышленники на месте начали сливать дизель, на пульте диспетчера перегонной станции отобразилась информация о снижении давления на отрезке нефтепровода. Сотрудники обнаружили масляные пятна, отвод и шаровый кран, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что вскоре удалось задержать трех мужчин 31, 32 и 36 лет. Застигнутые на месте преступления, они не стали отрицать вину. Оказалось, что украденное топливо преступники продавали, а деньги делили поровну. Теперь подсудимым грозит по десять лет тюрьмы и штрафы до одного миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU