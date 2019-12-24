Райффайзенбанк: россияне не будут экономить на праздновании Нового года

СЕГОДНЯ 10:33 2019-12-24T10:56:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Россияне не намерены экономить на праздновании Нового года – 2020, показал опрос Райффайзенбанка. 79% опрошенных планируют потратить на торжество больше или столько же, сколько и в прошлом году. При этом каждый пятый будет использовать кредитные средства, чтобы купить подарки или отправиться в путешествие.

Большинство россиян планируют потратить на празднование Нового года столько же или больше, чем в прошлом году. Экономить намерены 14%, а 7% значительно увеличат траты на торжество. При этом 78% опрошенных заявили, что их доход не превышает 60 тыс. рублей. Больше этой суммы в месяц зарабатывают 22%.

Большинство – 51% – будут делать подарки родным и близким. На второе место россияне поставили желание собрать семью и друзей за новогодним столом – это планируют сделать 36,5%. Каждый десятый желает отправиться в новогоднее путешествие. При этом часть расходов россияне будут покрывать за счет кредитов.

66% россиян готовы потратить на подарки до 10 тыс. рублей. 26% надеются уложиться в сумму до 5 тыс. рублей. 22% готовы потратить на эту часть праздника до 20 тыс. рублей, а 12% намерены вложить больше.

– Многие россияне будут использовать кредиты, чтобы покрыть расходы на празднование Нового года. В меньшей степени это касается покупки продуктов на новогодний стол, а в большей – путешествий и подарков семье и друзьям, – отметила Надежда Сутягина, директор офиса «Тюменский» Райффайзенбанка.

11% опрошенных заявили, что будут использовать не только текущий заработок или сбережения, чтобы накрыть новогодний стол, но прибегнут и к кредитным средствам. Чаще всего так отвечали в возрастной группе 26–35 лет, а реже – люди в возрасте от 46 лет.

При этом каждый пятый планирует привлечь кредитные средства, чтобы купить подарки – так ответили 22% опрошенных. И чаще всего так отвечали россияне в возрасте 35–46 лет. Также 22,5% планируют использовать кредиты, чтобы отправиться в новогоднее путешествие.