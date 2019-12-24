Более пятидесяти тюменцев не смогли вылететь на новогодний отдых из-за долгов

СЕГОДНЯ 10:04 2019-12-24T10:46:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Для более чем пятидесяти тюменцев прошлогодние новогодние праздники омрачились невозможностью отдохнуть в другой стране. Причина ограничения банальна: не все местные жители полностью оплатили свои долги.

– Невыплата долга является основанием для ограничения выезда за пределы Российской Федерации, поэтому рекомендуем заблаговременно исполнить все свои обязательства. В прошлом году 56 жителей региона не смогли выехать в декабре-январе к месту отдыха из-за имеющихся запретов, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В ведомстве особо подчеркнули, что снять вынесенные ограничения в одночасье не получится, так как эта процедура занимает несколько суток.

Напомним, что буквально на днях прошла Всероссийская информационная акция «Узнай о своих долгах». В рамках ее сотрудники управления рассказывали жителям города и районных центров области о том, как можно получить информацию о задолженности через информационный сервис «Банк данных исполнительных производств».

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU