2019-12-24T10:44:59+03:00
Общество

Тюменцам спишут пени за электроэнергию

На это у местных жителей осталась всего неделя
Вадим Бегун
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Тюменцам спишут пени за электроэнергию. Фото - pixabay.com.Тюменцам спишут пени за электроэнергию. Фото - pixabay.com.
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Тюменцам могут списать пени за электроэнергию. Для этого нужно до 31 декабря погасить задолженность за предыдущие периоды и оплатить текущее потребление электроэнергии.

– На кону стоит 63 миллиона рублей – именно такова совокупная сумма пени всех потребителей электроэнергии в ХМАО-Югре, ЯНАО, на юге Тюменской области. Напомним, что поводом для ее начисления являются неплатежи за электроэнергию, – сообщили в АО «Газпром энергосбыт Тюмень»

В компании отмечают, что предновогодняя акция «Дай списать!» пользуется популярностью: ежедневно число потребителей электроэнергии, воспользовавшихся предложением энергетиков, растет. Их окончательное количество станет известно в феврале 2020 года, когда будут подведены итоги акции.

Кстати, все участники получат квитанции с расчетами за январь 2020 года, в которых пеня будет аннулирована.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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