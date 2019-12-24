В Тюмени в первый день нового года резко потеплеет и пойдет сильный снег

СЕГОДНЯ 09:12 2019-12-24T10:46:15+03:00

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В Тюмени в первый день нового года ожидается резкое потепление. К тому же пойдет сильный снег.

Эта неделя ознаменуется довольно теплой для этого времени года погодой. Температура воздуха будет колебаться от минус трех до минус семи градусов. В выходные горожан ждет похолодание – столбик термометра опустится до отметки 16 градусов ниже нуля. Ночью температура воздуха составит минус 18 градусов.

По прогнозам Тюменского гидрометцентра, все эти дни сильного ветра ждать не стоит – он будет дуть со скоростью около четырех метров в секунду с порывами до восьми метров в секунду.

В понедельник, 30 декабря, на улице станет морозней – до минус 18 градусов (ночью минус 27). Однако во вторник станет снова потеплеет – столбик термометра покажет 5 градусов ниже нуля (ночью все так же морозно – до минус 26).

Первого января днем ожидается резкое потепление – до минус одного градуса, снегопад. Ночная температура также «пойдет вверх». Единственно, что помешает идеально провести новогодние праздники в эти дни – это сильный ветер, порывы которого будут достигать 17 метров в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU