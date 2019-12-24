Для тюменских ветеранов войны закупили зимнюю одежду и средства гигиены

СЕГОДНЯ 08:41 2019-12-24T10:32:07+03:00

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В Тюмени для ветеранов Великой Отечественной войны закупили зимнюю одежду. Средства были выделены из благотворительного счета «Победа».

– Состоялось последнее в этом году заседание комиссии по расходованию средств, поступивших на благотворительный счет. Для оказания помощи тридцати нуждающимся ветеранам было распределено 440 990 рублей. Им оказали материальную помощь на покупку стиральных машин, холодильников, электрических и газовых плит, мебели, средств гигиены, продуктов питания, зимней одежды, лекарственных препаратов, а также средств реабилитации, – сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.

В ведомстве также отметили, что не так давно 85-летний юбилей отметил один тюменский ветеран, 90-летний – 47, 13 человек отпраздновали 95-летие и еще один – 100-летие.

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ИСТОЧНИК KP.RU