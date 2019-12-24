2019-12-24T08:12:16+03:00
Общество

Тюменские дольщики год ждали вручения ключей

В дело вмешалась прокуратура
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени сдан ЖК "Славутич". Фото - 2Гис.В Тюмени сдан ЖК "Славутич". Фото - 2Гис.
Изменить размер текста:

В Тюмени введен в эксплуатацию жилой дом, который строился более двух лет. 180 дольщиков получили ключи от квартир с опозданием на год.

Как известно, ЖК «Славутич», который располагается на улице 50 лет Октября, начал строиться еще в 2017 году. Первоначально «Тюменьэнергострой» планировал ввести дом в эксплуатацию в конце 2018 года, а передать квартиры в июне этого года. Однако впоследствии сроки сместились на четвертый квартал.

– Организация неоднократно заслушивалась на заседаниях межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям и преступлениям в сфере долевого строительства жилья. Вносились представления об устранении нарушений закона, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что сотрудники с представителями ГУСа и администрации Тюмени выезжали на объект в целях контроля за ходом строительства. Благодаря принятым мерам в декабре многоквартирный дом, наконец, введен в эксплуатацию, защищены права 180 дольщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трем тюменцам грозит по десять лет тюрьмы за кражу дизтоплива
Райффайзенбанк: россияне не будут экономить на праздновании Нового года
Более пятидесяти тюменцев не смогли вылететь на новогодний отдых из-за долгов
Тюменцам спишут пени за электроэнергию
В Тюмени в первый день нового года резко потеплеет и пойдет сильный снег
Для тюменских ветеранов войны закупили зимнюю одежду и средства гигиены
Тюменские дольщики год ждали вручения ключей
В Тюмени за пьяную езду осудили северянина
Пожилая тоболячка лишилась накоплений при сдаче своей квартиры в аренду
Деревянный дворец установили на тюменской площади
На улице Самарцева в Тюмени обесточат светофоры
Погода на 24 декабря в Тюмени: зажигайте лампадку
Смертельный укол, нападение на АЗС и спасение замерзающего: публикуем главные новости Тюмени 23 декабря 2019 г.
Пожилая ялуторовчанка лишилась всех денег, установив неизвестную программу
Руководство тюменской школы оштрафовали за плохую крупу
Следователи разберутся, почему тюменка умерла после приезда скорой
Более 40 тюменских домов остались без отопления в сильный мороз
Александр Моор приготовил новогоднюю игрушку из теста в тобольском детском саду
В Ишиме неизвестный напал на АЗС. Мужчина ударил кассира по голове
Страшно испугался и кричал в трубку: 35-летний тюменец прищемил палец и вызвал скорую
Тюменские врачи рассказали о судьбе замерзающего мужчины, которого не пустили погреться
В Тобольске Александр Моор сделал грандиозный подарок детям-сиротам на Новый год
Что, кроме торговли: виды деятельности малого бизнеса в России