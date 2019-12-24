Тюменские дольщики год ждали вручения ключей

СЕГОДНЯ 08:12 2019-12-24T08:12:16+03:00

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В Тюмени введен в эксплуатацию жилой дом, который строился более двух лет. 180 дольщиков получили ключи от квартир с опозданием на год.

Как известно, ЖК «Славутич», который располагается на улице 50 лет Октября, начал строиться еще в 2017 году. Первоначально «Тюменьэнергострой» планировал ввести дом в эксплуатацию в конце 2018 года, а передать квартиры в июне этого года. Однако впоследствии сроки сместились на четвертый квартал.

– Организация неоднократно заслушивалась на заседаниях межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям и преступлениям в сфере долевого строительства жилья. Вносились представления об устранении нарушений закона, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что сотрудники с представителями ГУСа и администрации Тюмени выезжали на объект в целях контроля за ходом строительства. Благодаря принятым мерам в декабре многоквартирный дом, наконец, введен в эксплуатацию, защищены права 180 дольщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU