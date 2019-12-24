2019-12-24T07:23:30+03:00
Общество

Погода на 24 декабря в Тюмени: зажигайте лампадку

Солнца в этот день не будет
Вадим Бегун
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В Тюмени ожидается мелкий снег.В Тюмени ожидается мелкий снег.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 24 декабря, весь день в Тюмени будет облачным. С утра ожидается мелкий снег, который после обеда может усилиться.

Температура воздуха ночью будет минус 7 градусов, днем минус 3–4. Вечером ожидается повышение температуры на один градус. В этот день будет дуть западный ветер со скоростью 2–5 метров в секунду.

В этот день почитается память преподобного Даниила Столпника. У наших предков была традиция в этот день зажигать лампадку, как бы «прибавляя впотьмах доброго света и прося солнце сойти на землю, вспыхнуть и отогнать нечистые силы». Погоду 24 декабря также определяли по лучам солнца: если они простираются вверх, то ожидали холодов, а если стелились вниз, нужно было готовиться к вьюге.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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