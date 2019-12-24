2019-12-24T05:41:17+03:00
Общество

На улице Самарцева в Тюмени обесточат светофоры

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Вадим Бегун
Поделиться:
На улице Самарцева в Тюмени обесточат светофоры. Фото - pixabay.com.На улице Самарцева в Тюмени обесточат светофоры. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 24 декабря, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 13.00 до 17.00 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Молодежной и Самарцева, а также на пересечении улиц Самарцева и Южной.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram, +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени за пьяную езду осудили северянина
Пожилая тоболячка лишилась накоплений при сдаче своей квартиры в аренду
Деревянный дворец установили на тюменской площади
На улице Самарцева в Тюмени обесточат светофоры
Погода на 24 декабря в Тюмени: зажигайте лампадку
Смертельный укол, нападение на АЗС и спасение замерзающего: публикуем главные новости Тюмени 23 декабря 2019 г.
Пожилая ялуторовчанка лишилась всех денег, установив неизвестную программу
Руководство тюменской школы оштрафовали за плохую крупу
Следователи разберутся, почему тюменка умерла после приезда скорой
Более 40 тюменских домов остались без отопления в сильный мороз
Александр Моор приготовил новогоднюю игрушку из теста в тобольском детском саду
В Ишиме неизвестный напал на АЗС. Мужчина ударил кассира по голове
Страшно испугался и кричал в трубку: 35-летний тюменец прищемил палец и вызвал скорую
Тюменские врачи рассказали о судьбе замерзающего мужчины, которого не пустили погреться
В Тобольске Александр Моор сделал грандиозный подарок детям-сиротам на Новый год
Что, кроме торговли: виды деятельности малого бизнеса в России