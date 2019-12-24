Деревянный дворец установили на тюменской площади

СЕГОДНЯ 06:21 2019-12-24T07:20:16+03:00

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В Тюмени открылась резиденция главного волшебника – Деда Мороза. Сотни юных тюменцев пришли на площадь 400-летия Тюмени, чтобы посмотреть на новогоднее чудо.

По информации департамента культуры администрации города Тюмени, в этом году у Деда Мороза самый настоящий деревянный дворец. Одна из местных компаний построила дом из оцилиндрованного бревна.

– Сразу после торжественного открытия резиденции Дед Мороз и Снегурочка принимали гостей. Выстроилась целая очередь ребятишек, каждый хотел рассказать дедушке о своих желаниях, – рассказали в ведомстве.

Там отметили, что резиденция будет работать каждый день до 14 января с 15.00 до 19.00. У каждого тюменца и гостя города есть возможность ее посетить.

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ИСТОЧНИК KP.RU