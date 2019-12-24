Пожилая тоболячка лишилась накоплений при сдаче своей квартиры в аренду

СЕГОДНЯ 07:00 2019-12-24T07:17:46+03:00

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В дежурную часть тобольской полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 72-летняя местная жительница. Женщина пояснила, что неизвестная похитила у нее 22 тысяч рублей с банковской карты.

–Тоболячка выставила объявление о сдаче квартиры в аренду в интернете. Позже ей позвонила девушка и сообщила, что в настоящее время она находится в Москве и планирует приехать в Тобольск. Квартира владелицы ее устроила, она заверила потерпевшую, что готова уже сейчас перевести 22 тысячи рублей за первый месяц, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве пояснили, что злоумышленница попросила женщину подойти к банкомату и сообщила определенные комбинации. Тоболячка и не поняла, что сначала перевела денежные средства со своего банковского вклада на дебетовый счет, а затем перевела эту же сумму мошенницам.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело. В настоящее время полицейские занимаются поиском подозреваемой и рекомендуют гражданам быть более бдительными и осторожными.

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ИСТОЧНИК KP.RU