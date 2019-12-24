2019-12-24T07:43:50+03:00
Общество

В Тюмени за пьяную езду осудили северянина

Водитель отказался от освидетельствования
Вадим Бегун
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В Тюмени за пьяную езду осудили северянина.В Тюмени за пьяную езду осудили северянина.
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В Тюменской области вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 28-летнего жителя Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ). Мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, причем, не в первый раз.

– Около полуночи 13 июля этого года вблизи села Борки автоинспекторы остановил «Лексус». При проверке документов у сотрудника возникло подозрение, что северянин пьян. Пройти освидетельствование в наркодиспансере водитель отказался, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве пояснили, что январе прошлого года молодой человек уже осуждался за пьяную езду. Тогда его оштрафовали на 200 тысяч рублей, однако должных выводов он для себя не сделал.

В этот раз суд назначил подсудимому 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, мужчина на 2 года 9 месяцев лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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