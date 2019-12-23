Смертельный укол, нападение на АЗС и спасение замерзающего: публикуем главные новости Тюмени 23 декабря 2019 г.

СЕГОДНЯ 16:06 2019-12-23T16:27:57+03:00

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1. Тюменские следователи возьмутся за дело о смерти местной жительницы. Дело в том, что женщина скончалась спустя некоторое время после приезда скорой.

8 декабря этого года врачи скорой помощи диагностировали невралгию у тюменки с жалобами на боль в сердце, поставили ей обезболивающий укол и не госпитализировали в стационар.

В Тюмени женщина скончалась после укола медика.Фото: Ольга Крыльцова

2. В ишимскую полицию поступило сообщение от 28-летней местной жительницы. Девушка рассказала, что на АЗС, где она работает оператором-кассиром, напал неизвестный мужчина.

Оказалось, что злоумышленник подстерегал кассира более получаса. После того как девушка вышла на улицу, он подошел к ней сзади и ударил по голове.

В Ишиме ограбили АЗС.Фото: Ольга Крыльцова

3. В Тюмени замерзающего от холода местного жителя не пустили в заведение сотрудники «Макдоналдса», который находится на улице Ленина.

По сообщению очевидцев, к ним подошел хромой мужчина с просьбой вызвать скорую помощь – дальше идти он был не в состоянии.

4. В Тюмени на 53-м году жизни скончался руководитель Тюменского областного поискового центра Артур Ольховский. Об этом на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» сообщила методист центра Светлана Власова.

«Не стало человека, ставшего для меня вторым отцом. Безмерно люблю. Светлая память, Артур...» – написала женщина.

5. В Тюмени сегодня, 23 декабря, утром произошло возгорание в одной из квартир многоэтажки, расположенной на улице Пермякова, 48/2. По словам очевидцев ЧП, горела жилплощадь на пятом этаже.

Пожар начался в трехкомнатной квартире. Из нее удалось спасти четырех человек, один из них ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU