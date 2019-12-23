2019-12-23T16:27:57+03:00
Общество

Смертельный укол, нападение на АЗС и спасение замерзающего: публикуем главные новости Тюмени 23 декабря 2019 г.

Рассказываем о главных новостях дня
Вадим Бегун
Поделиться:
Рассказываем о главных новостях дня. Фото - pixabay.com.Рассказываем о главных новостях дня. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

1. Тюменские следователи возьмутся за дело о смерти местной жительницы. Дело в том, что женщина скончалась спустя некоторое время после приезда скорой.

8 декабря этого года врачи скорой помощи диагностировали невралгию у тюменки с жалобами на боль в сердце, поставили ей обезболивающий укол и не госпитализировали в стационар.

В Тюмени женщина скончалась после укола медика. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени женщина скончалась после укола медика.Фото: Ольга Крыльцова

2. В ишимскую полицию поступило сообщение от 28-летней местной жительницы. Девушка рассказала, что на АЗС, где она работает оператором-кассиром, напал неизвестный мужчина.

Оказалось, что злоумышленник подстерегал кассира более получаса. После того как девушка вышла на улицу, он подошел к ней сзади и ударил по голове.

В Ишиме ограбили АЗС. Фото: Ольга Крыльцова

В Ишиме ограбили АЗС.Фото: Ольга Крыльцова

3. В Тюмени замерзающего от холода местного жителя не пустили в заведение сотрудники «Макдоналдса», который находится на улице Ленина.

По сообщению очевидцев, к ним подошел хромой мужчина с просьбой вызвать скорую помощь – дальше идти он был не в состоянии.

4. В Тюмени на 53-м году жизни скончался руководитель Тюменского областного поискового центра Артур Ольховский. Об этом на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» сообщила методист центра Светлана Власова.

«Не стало человека, ставшего для меня вторым отцом. Безмерно люблю. Светлая память, Артур...» – написала женщина.

5. В Тюмени сегодня, 23 декабря, утром произошло возгорание в одной из квартир многоэтажки, расположенной на улице Пермякова, 48/2. По словам очевидцев ЧП, горела жилплощадь на пятом этаже.

Пожар начался в трехкомнатной квартире. Из нее удалось спасти четырех человек, один из них ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Смертельный укол, нападение на АЗС и спасение замерзающего: публикуем главные новости Тюмени 23 декабря 2019 г.
Пожилая ялуторовчанка лишилась всех денег, установив неизвестную программу
Руководство тюменской школы оштрафовали за плохую крупу
Следователи разберутся, почему тюменка умерла после приезда скорой
Более 40 тюменских домов остались без отопления в сильный мороз
Александр Моор приготовил новогоднюю игрушку из теста в тобольском детском саду
В Ишиме неизвестный напал на АЗС. Мужчина ударил кассира по голове
Страшно испугался и кричал в трубку: 35-летний тюменец прищемил палец и вызвал скорую
Тюменские врачи рассказали о судьбе замерзающего мужчины, которого не пустили погреться
В Тобольске Александр Моор сделал грандиозный подарок детям-сиротам на Новый год
Что, кроме торговли: виды деятельности малого бизнеса в России